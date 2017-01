Il y aura un risque de bruine le long de la frontière française, prévient mardi l'IRM.

Ailleurs, la journée sera sèche avec un temps assez calme. Il fera généralement nuageux le matin et les éclaircies seront plus nombreuses durant l'après- midi. La pluie, en faibles quantités, fera son retour ce soir et cette nuit. Il fera donc sec sur une grande partie du pays ce mardi. Toutefois, la bruine ou les faibles pluies présentes sur le nord de la France pourront parfois déborder sur les régions frontalières. La journée débutera sous la grisaille, avec également des bancs de brouillard sur le relief. L'après-midi, des éclaircies devraient se former sur la moitié nord-est, et le soleil pourra même franchement apparaître en Ardenne. Les maxima varieront entre +2 et +7 degrés, sous un vent faible à localement modéré de nord-est à est virant au secteur est à sud-est.

Ce soir, des éclaircies seront encore présentes en Campine et en Ardenne. Le ciel se couvrira ensuite partout. Cette nuit, la faible zone de pluie qui glissait le long de la frontière franco-belge touchera une plus grande partie du pays. Sur le quart nord-est, le temps devrait rester sec jusqu'en fin de nuit. Les minima, généralement atteints en début de nuit, varieront autour de -1 ou -2 degrés en Ardenne ainsi qu'en Campine, et entre +2 et +6 degrés ailleurs. L'IRM prévoit un risque de verglas sur une partie des provinces de Liège et de Luxembourg. Avec la fonte des dernières neige et les éventuelles bruines de la journée, des plaques de glace pourraient en effet se former par endroits.

Mercredi, le temps sera gris avec de légères pluies ou bruines. Les maxima oscilleront entre 8 et 10 degrés en plaine et entre 2 et 7 degrés en Ardenne. Le vent sera généralement modéré de sud-est puis de sud. Durant la nuit de mercredi à jeudi, il fera progressivement plus sec à partir de l'ouest avec le retour de quelques éclaircies.