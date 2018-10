Il fera gris ce jeudi avec un risque de quelques bruines écarté de temps en temps par des éclaircies, selon les prévisions de l'IRM. Le thermomètre affichera entre 8 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré, qui soufflera d'ouest à nord-ouest. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel restera très nuageux à couvert, mais le temps sera généralement sec. Les minima seront compris entre 5 degrés en Ardenne et 11 degrés au littoral, avec des valeurs autour de 9 degrés dans le centre. Le vent sera faible de secteur ouest et deviendra ensuite modéré de sud-ouest.

Vendredi, une zone de pluie traversera le pays depuis le littoral. Les maxima seront proches de 13 degrés.

Samedi, des averses arroseront surtout le nord-ouest du pays. Le mercrure ne dépassera pas 10 degrés à Bruxelles.