Le début de la semaine sera marqué par une nébulosité abondante avec, par endroits, quelques faibles pluies ou une petite ondée.

Les maxima seront compris entre 11 et 13 degrés en Ardenne et entre 14 et 16 degrés ailleurs, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une amélioration est attendue à partir de jeudi. Ce lundi, il y aura peu de soleil avec encore beaucoup de nuages et parfois un peu de pluie ou une averse. Le vent sera faible à temporairement modéré d'ouest à sud-ouest.

Mardi, la météo restera semblable avec l'influence d'un flux d'air humide, un ciel très nuageux et parfois quelques faibles pluies ou bruines. Les maxima seront compris entre 12 degrés en Hautes-Fagnes et 16 ou 17 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur ouest à sud-ouest.

Mercredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec encore un risque de quelques faibles précipitations par endroits. Le temps sera néanmoins sec dans la plupart des régions. Les maxima se situeront entre 13 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 17 ou 18 degrés en plaine.

Jeudi, quelques pluies ou averses seront d'abord encore possibles. Ensuite, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest.