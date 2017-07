Pour ce dimanche après-midi, l'IRM prévoit un ciel variable à très nuageux avec un risque de quelques averses.

Sur le sud-est, il fera souvent sec et sur le nord-ouest, on notera quelques éclaircies plus tard. Les maxima seront compris entre 16° et 21°. En soirée, il fera temporairement plus sec, sauf à la mer, avant l'arrivée durant la nuit d'intenses averses avec un risque d'orage, d'abord à la mer et ensuite aussi dans l'intérieur du pays. Sur le sud-est, on attend pas mal de pluie après minuit. Les minima oscilleront entre 11° et 14°.

Lundi, il y aura d'abord de la pluie, ensuite dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra progressivement plus sec. A la mi-journée, on enregistrera jusqu'à 20 degrés dans le centre.

Mardi, le ciel sera dans l'ensemble partiellement nuageux avec le risque de quelques averses. Les maxima seront compris entre 13° et 22°.

Mercredi, le ciel se couvrira progressivement et quelques faibles précipitations intermittentes seront d'abord possibles. Maxima de l'ordre de 23° au centre.

Jeudi et vendredi, quelques faibles pluies ou averses seront encore possibles. Maxima autour des 20°.

Samedi, le temps restera sec avec de belles éclaircies et les températures progresseront de quelques degrés.

Dimanche, on pourrait approcher les 30° sur certaines régions avant une nouvelle dégradation par l'ouest avec un risque d'orages.