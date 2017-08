La journée de mercredi sera douce, accompagnée d'un voile nuageux qui s'épaissira progressivement, selon les prévisions de l'IRM. Une zone de pluie traversera le pays à partir du littoral vers l'Ardenne durant la nuit. Les premières pluies devraient toucher la Côte en soirée. Les températures seront comprises entre 21 et 25°. Le vent, de secteur sud à sud-ouest, sera faible à modéré. Jeudi, le ciel sera assez chargé avec quelques faibles pluies ou averses. Les éclaircies se développeront l'après-midi, à partir de l'ouest. Il fera 21° à la mer et en Hautes Fagnes et 24 ou 25° dans le centre du pays. Le vent, de secteur sud-ouest à ouest, soufflera assez fortement, et même très fortement au littoral, avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h.

Les nuages resteront nombreux vendredi, avec éventuellement quelques précipitations. Les éclaircies devraient ensuite reprendre le dessus. Les températures seront plus fraîches, avec un mercure oscillant entre 19 et 23°. Le vent sera toujours bien présent.