La journée débutera sous de larges éclaircies, mardi, avant que les nuages ne bourgeonnent dans le ciel. Des averses et éventuellement des orages pourront éclater en Ardenne et en Campine. Sur l'ouest, par contre, le temps deviendra progressivement sec et ensoleillé. Il fera un peu moins chaud avec des maxima proches de 21 degrés à la mer, 22 ou 23 degrés en Ardenne et entre 24 et 28 degrés dans les autres régions. Le vent de secteur ouest deviendra progressivement modéré dans l'intérieur des terres, et parfois assez fort au littoral, selon les prévisions de l'IRM. Dans la nuit de mardi à mercredi, les dernières averses sur le sud-est s'estomperont rapidement et tout le pays retrouvera un temps sec, avec un ciel dégagé. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le ciel restera partiellement nuageux. Les minima oscilleront entre 12 et 16 degrés, sous un vent d'abord modéré d'ouest à nord-ouest, puis plus tard faible et variable ou de secteur sud-ouest.

Mercredi, le temps demeurera sec et la nébulosité variable. Ensuite, le soleil percera à nouveau depuis le nord. Les maxima varieront entre 22 ou 23 degrés en Ardenne et localement 28 degrés en Campine. Le vent sera faible, à parfois modéré dans le nord-ouest, et soufflera de secteur ouest-sud-ouest virant au nord.