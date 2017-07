Le temps sera lourd ce mercredi après-midi avec des maxima de 26 à 32 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

Les nuages pourront localement donner quelques orages. Potentiellement violents, ils remonteront de France vers la Belgique, avec des risques de grêle et de fortes rafales. Il fera chaud et lourd, avec des maxima de 26 à 28 degrés en Ardenne ainsi qu'à la côte et jusqu'à localement 32 degrés ailleurs. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré.

Des orages parfois violents seront encore possibles ce mercredi soir et en première moitié de nuit.

Ensuite, l'activité orageuse se déplacera vers l'est, mais des averses resteront à craindre. Les minima varieront entre 17 et 20 degrés. Le vent de sud-sud-ouest deviendra faible à modéré.

Jeudi, il fera moins chaud avec des maxima voisins de 23 degrés dans le centre, et encore quelques averses.

Vendredi, le temps sera sec et partiellement nuageux. Les maxima seront proches de 25 degrés dans le centre.