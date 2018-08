Ce mercredi après-midi, le temps sera sec et le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies.

Début d'après-midi, une dernière ondée sera toutefois encore possible sur l'extrême est du pays. Il fait sensiblement moins chaud que les jours précédents avec des maxima de 22 ou 23°C à la côte et en Hautes-Fagnes à 27 ou 28°C en Campine. Le vent sera modéré à assez fort de secteur ouest à sud-ouest, avec des rafales de 40 à 55 km/h, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Ce soir, le temps restera sec avec d'abord de larges éclaircies en beaucoup d'endroits. En seconde partie de nuit, le ciel deviendra progressivement plus nuageux et des averses seront possibles en fin de nuit sur le sud-est du pays. Les minima seront compris cette nuit entre 13 et 16°C.

Jeudi, des pluies ou des averses plus répandues affecteront notre pays à partir de la frontière française. Des cellules orageuses se formeront par endroits, et pourraient donner lieu à de la grêle et à d'importants cumuls de précipitations. Le vent sera d'abord faible à modéré, de secteur nord sur l'ouest, et de secteur sud à sud-est sur l'est puis il se renforcera l'après-midi et pourrait devenir transitoirement très fort dans certaines régions. Il faudra alors tenir compte d'un risque de bourrasques. Les maxima se situeront entre 20°C à la Côte et 25 ou 26°C en Campine ainsi qu'en Lorraine belge.

Vendredi, la journée débutera sous le soleil mais rapidement le ciel deviendra partiellement nuageux. Le temps sera généralement sec même si quelques averses pourront encore se produire, notamment sur le nord-ouest du pays. En soirée, le risque d'averses s'étendra aux autres régions. Il fera frais avec des maxima compris entre 18 et 23°C, sous un vent de sud-ouest modéré, à assez fort au littoral.