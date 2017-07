La journée de jeudi débutera sous un soleil parfois voilé par quelques nuages d'altitude. L'instabilité augmentera ensuite progressivement et les développements nuageux atteindront le stade d'averses orageuses en cours de journée.

Il y a un risque de grêle et de rafales, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera lourd et très chaud avec des températures qui grimperont jusqu'à 25 ou 26 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 27 à 31 degrés dans la plupart des autres régions. Des averses orageuses éclateront encore en soirée et en première partie de nuit, parfois intenses et accompagnées de fortes pluies et des rafales, surtout sur le nord du pays, selon l'IRM. L'atmosphère se stabilisera en seconde partie de nuit avec retour d'un temps plus calme et plus sec, parfois accompagné d'un peu de brume ou de quelques bancs de brouillard. Les températures resteront douces dans la nuit de jeudi à vendredi avec des minima de 16 à 19 degrés.

Vendredi, les éclaircies seront plus larges dans le nord-ouest que dans le sud-est du pays, où une averse orageuse sera même encore possible tôt le matin. En cours de journée, le risque d'une averse augmentera à nouveau. Il fera encore chaud avec des maxima de 23 degrés à la côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes à 28 degrés en Campine.