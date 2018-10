Des températures estivales sont attendues mercredi.

Le mercure atteindra ainsi 18 à 19 degrés dans les Hautes Fagnes et jusqu'à 24 degrés en Campine, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Il soufflera un vent faible à généralement modéré de sud-est à est. Durant la nuit de mercredi à jeudi, la nébulosité deviendra très abondante à partir du sud et, vers l'aube, le risque d'averse augmentera depuis la frontière française. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés.

Jeudi matin, une faible perturbation traversera la Belgique à partir de la frontière française et sera à l'origine d'un ciel partiellement à très nuageux avec quelques pluies ou averses. En cours de journée, le temps deviendra sec avec davantage d'éclaircies à partir du sud. En soirée et surtout durant la nuit, le risque d'averses augmentera à nouveau. Les maxima resteront très doux puisqu'ils se situeront autour de 19 ou 20 degrés en Ardenne et entre 22 et 24 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-est, avec des rafales de 40 à 55 km/h.

Vendredi, le temps sera généralement sec avec des maxima de 20 degrés et, samedi, il fera à nouveau particulièrement doux avec des maxima jusque 25 degrés.

Dimanche et lundi, un système frontal ondulant devrait affecter le pays et conduire à un temps plus nuageux avec des pluies ou des averses à partir de l'ouest. Cette perturbation sera suivie d'air plus frais, les température accuseront alors une baisse de quelques degrés.

Mardi, un temps plus sec est attendu avec des maxima autour de 17 degrés.