Météo: Des températures toujours chaudes...

Belgique

Samedi après-midi, le ciel sera partagé entre soleil et cumulus qui pourront localement donner lieu à des averses orageuses, selon les prévisions de l'IRM.

Celles-ci pourront être intenses et accompagnées de beaucoup de précipitations en peu de temps, de fortes rafales de vent et même de grêle. Les maxima seront encore extrêmement chauds avec des valeurs proches des 29° ou 30° à la mer et en Haute Ardenne et de 31° localement à 34° ailleurs. A la mer, le vent sera modéré à assez fort et refroidira le mercure graduellement. Dans l'intérieur des terres, le vent sera faible à modéré d'est à sud-est. Samedi soir et en début de nuit, le risque d'averses orageuses sera localisé. Ensuite, le temps deviendra plus sec avec de larges éclaircies. Les minima seront de 18° à 22° durant la nuit. Le vent sera généralement faible à parfois modéré et virera plus tard du sud à sud-est au sud à sud-ouest.

Dimanche en matinée, il fera encore assez ensoleillé même si des cumulus se formeront à la Côte, donnant lieu à d'éventuelles averses. L'après-midi, un coup de tonnerre n'est pas à exclure sur l'est du territoire. Les températures grimperont d'abord entre 25° et 30° à l'intérieur du pays et diminueront progressivement. Le vent sera modéré et parfois assez fort à la mer d'ouest à sud-ouest. Le soir et durant la nuit, le temps sera majoritairement sec sous un ciel partiellement nuageux. Les minima varieront de 13° en Hautes-Fagnes à 18° à la mer.

Lundi, le ciel sera souvent nuageux avec des averses parfois orageuses. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra toutefois plus sec sur l'ouest du pays avec davantage d'éclaircies. Les maxima oscilleront entre 18° en Hautes-Fagnes et 22-23° en plaine.

De mardi à jeudi, le temps restera alors généralement sec et souvent ensoleillé avec des maxima de 18° à 26° mardi, et de 21° à 28° mercredi et jeudi.