Dimanche promet d'être ensoleillé et très chaud pour la saison avec des maxima autour de 24 ou 25 degrés, annonce l'IRM.

Après la dissipation des éventuels bancs de brouillard, le temps sera ensoleillé et très chaud pour la saison.

Les maxima seront compris entre 19 et 21 degrés en Ardenne, et entre 23 et 25 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.