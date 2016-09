Météo: Dimanche plus nuageux avec risque de pluie

Belgique

Le ciel sera très nuageux dimanche avec, par moments, de faibles pluies ou bruine dans l'intérieur du pays, indique l'IRM.

Les maxima de 20 degrés à la mer à 26 degrés en Gaume. Sur l'est, les précipitations pourront temporairement prendre le caractère d'une averse. Dans le voisinage de la région côtière, il fera souvent sec avec de temps à autres des éclaircies.

Dans le courant de l'après- midi, le temps deviendra plus sec et avec davantage de soleil dans l'est et à nouveau très nuageux à la côte.

En cours de soirée, sur la moitié nord-ouest du pays, le temps restera encore très nuageux avec du crachin. La nuit, de larges éclaircies se développeront à partir du sud-est et le temps deviendra sec. Localement, de la brume et/ou du brouillard seront temporairement possibles.

Les minima seront compris entre 13 et 17 degrés.