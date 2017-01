La Cellule d'action routière reste activée en phase de vigilance renforcée, indique dimanche après-midi le Service public de Wallonie.

D'après les dernières prévisions météorologiques, du brouillard, dense par endroits, limitera la visibilité jusqu'à lundi matin. De plus, les températures redeviendront négatives dans la nuit de samedi à dimanche au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans les provinces de Luxembourg, Namur et Liège, l'Institut royal météorologique prévoit du verglas au sol jusqu'à lundi matin. La Cellule d'action routière, composée du Centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police Fédérale de la route, recommande dès lors à tous les usagers de la route de demeurer prudents et vigilants, surtout lorsqu'ils empruntent le réseau secondaire ou passent par des lieux exposés (ponts, bretelles d'accès, ...). Les automobilistes doivent adapter leur vitesse, vérifier l'état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses.

Au niveau des transports en commun, les trains et les bus Stib et De Lijn roulent normalement. En Wallonie, le "plan intempéries" des Tec est activé uniquement en Brabant wallon. La ligne de bus Nivelles - Rosseignies - Buzet est supprimée et des déviations sont en place pour la ligne Jodoigne-Gembloux. A Liège-Verviers, toutes les dessertes sont assurées normalement mais quelques retards sont encore possibles, d'après la porte-parole de la zone.