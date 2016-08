Météo: Du soleil attendu ce jeudi après-midi

Belgique

Le ciel sera généralement couvert jeudi avec des passages ensoleillés.

Quelques averses isolées ne seront pas exclues, a indiqué l'IRM. Les maxima attendus seront compris entre 20 et 25 degrés. La nébulosité augmentera depuis la Côte. Dans l'après-midi, le temps deviendra peu nuageux ou ensoleillé à l'ouest. Le vent sera d'abord faible à modéré de sud-ouest à ouest. En fin de journée, il deviendra faible et variable.

Ce soir, le ciel deviendra peu nuageux partout. En fin de nuit, un peu de brume pourrait se former. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés.

Vendredi, le temps restera généralement sec et assez ensoleillé avec toutefois un ciel voilé. En fin de journée, le ciel deviendra graduellement plus nuageux à partir de l'ouest avec, en soirée ou la nuit, possibilité de quelques gouttes par endroits.

Les maxima se situeront entre 21 et 24 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 23 degrés à la Côte et entre 24 et 26 degrés ailleurs.

Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur sud à sud-ouest, s'orientant plus tard au secteur ouest à sud-ouest.