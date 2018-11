Découvrez les prévisions.

Après la dissipation de la grisaille matinale locale, le soleil brillera sur le pays jeudi. Les maxima s'élèveront à 14 degrés sur le centre et 7 degrés en haute Ardenne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera sera ensoleillé, sec et très doux pour la saison jeudi. Le mercure atteindra des valeurs proches de 14 degrés en Flandre et de 7 ou 8 degrés en Haute Belgique. Le vent sera faible à localement modéré de secteur sud-est.

Vendredi, la journée débutera sous un temps souvent brumeux avec, dans certaines régions, des nuages bas ou du brouillard. Cette grisaille sera localement tenace, mais le soleil finira par s'imposer sur la majeure partie du territoire. Les maxima seront compris entre 8 et 13 degrés, sous un vent faible à parfois modéré de secteur est à sud-est, selon l'IRM.

Ce week-end, le temps sera sec et ensoleillé, avec des maxima généralement compris entre 5 et 11 degrés. Le vent modéré d'est à nord-est accentuera la sensation de froid. Il faudra à nouveau composer avec des gelées nocturnes au sol, indique l'IRM.