Météo: du soleil jusqu'au moins samedi

Belgique

Non, l'été n'est pas encore terminé.

Le temps sera sec et ensoleillé ce mercredi après la levée du brouillard matinal. Le mercure atteindra 22 degrés en Haute Belgique et grimpera jusqu'à 27 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera faible à modéré et soufflera de direction sud-est à est. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel sera dégagé et les températures minimales varieront entre 10 et 15 degrés. Le vent d'est-sud-est sera faible à parfois modéré et s'orientera graduellement au secteur sud.

La journée de jeudi sera à nouveau marquée par un temps sec et ensoleillé avec des températures s'élevant à 23 degrés en Ardenne et 28 degrés ailleurs. Dans le courant de l'après-midi et la soirée, quelques champs nuageux pourraient faire leur apparition à partir de l'ouest. Le vent sera faible à modéré et soufflera de direction sud-ouest.

Il fera un peu plus frais vendredi, avec des températures comprises entre 20 et 24 degrés. Le ciel balancera entre éclaircies et champs nuageux, mais le temps restera sec.

Le soleil sera encore de la partie samedi. Toutefois, des risques d'averses voire d'orages ne seront pas à exclure dans le courant de l'après-midi. Les maxima varieront encore entre 22 et 26 degrés.

Dimanche, quelques averses sont attendues. Les maxima seront compris entre 18 et 21 degrés.