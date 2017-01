La phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes, instaurée mardi, a été levée hier en raison de l’amélioration des conditions de circulation et des prévisions météorologiques favorables pour les prochaines heures, annonçait dans un communiqué la Cellule d’action routière (CAR), qui reste, elle, activée.

Vu les températures négatives, le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la police de la route recommandent toutefois aux usagers de la route d’adapter leur conduite et de rester vigilants à la présence de plaques de verglas, en particulier sur le réseau secondaire et aux endroits exposés.

À l’IRM, (Institut royal de météorologie), les prévisionnistes prévoient le retour de la douceur ce week-end. Ces températures positives vont faire fondre le verglas. "On va assister à un autre type de temps, plus commun. Il y aura plus de précipitations mais il fera plus doux", précise-t-on à l’IRM. Pour faire simple, il fera moche et pluvieux mais pas trop froid.

On assistera donc plus à des scènes rocambolesques comme hier à Rollegem, près de Courtrai en Flandre occidentale. Un camion transportant 200 cochons a glissé sur une route verglacée et a terminé sa course dans le fossé. Plusieurs bêtes sont mortes dans l’accident, les autres ont été placées dans une prairie le long de la route.

Une dizaine d’accidents de la route, provoqués par des chaussées glissantes, ont également été signalés en Flandre occidentale.

Les conditions pourraient redevenir difficiles dès jeudi prochain, selon les prévisionnistes "mais c’est à confirmer", précisent-ils, coutumiers des changements de masses d’air.

Pour les habitants des Ardennes, enfin, le temps restera neigeux et froid mais on ne devrait plus tomber trop en-dessous de zéro degré Celsius.