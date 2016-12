La grisaille sera tenace mercredi, avec d'abord de la brume et du brouillard parfois givrant en matinée, puis des nuages bas l'après-midi en basse et moyenne Belgique, selon les prévisions de l'IRM.

Le soleil fera toutefois quelques apparitions sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima seront de l'ordre de 2 degrés, voire 4 localement sous les éclaircies. Le vent sera faible et soufflera de secteur sud-est ou de direction variable. Mercredi soir et pendant la nuit, les nuages bas, la brume et le brouillard givrant prendront à nouveau le ciel en otage, mais des éclaircies devraient s'imposer à certains endroits. Les gelées seront généralisées avec des minima de -1 à -5 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est.

Jeudi, après la dissipation du brouillard matinal, le temps deviendra ensoleillé mais restera frais avec des maxima de 2 à 5 degrés. Le vent sera généralement faible et soufflera de secteur sud à sud-est.

Les jours suivants, le ciel balancera entre soleil, grisaille et champs de nuages. Dans le centre, le mercure oscillera entre 2 et 4 degrés.