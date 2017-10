Le temps sera chaud et ensoleillé lundi, sous des maxima compris entre 20 et 26 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

Il fera encore sec et lumineux mardi et mercredi. Une nouvelle belle journée d'arrière saison est attendue lundi, avec seuls quelques rares nuages d'altitude par moments. Le vent, de secteur sud tournant vers le sud-sud-ouest au littoral, sera modéré. La nuit prochaine, les minima oscilleront entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés au littoral.

Mardi, le temps restera sec mais l'IRM prévoit davantage de nuages. Le mercure atteindra entre 17 et 22 degrés.

Le soleil restera présent mercredi en début de journée avant un retour de la nébulosité depuis l'ouest et des précipitations en soirée ou durant la nuit. Les maxima avoisineront 29 degrés dans le centre.

La nébulosité sera variable à généralement abondante en fin de semaine et jusqu'au week-end compris. Des périodes de pluie ou d'averses ne sont pas exclues.