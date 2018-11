Découvrez les prévisions.

Le temps sera assez beau dans de nombreuses régions jeudi, mais les nuages bas seront tenaces au sud du sillon Sambre et Meuse, selon les prévisions de l'IRM. Le temps sera sec avec du soleil mais également quelques passages nuageux, principalement des voiles de nuages élevés. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les nuages bas seront assez tenaces et ne se dissiperont qu'en cours d'après-midi. Ils réduiront la visibilité en début de journée sur les hauteurs de l'Ardenne.

Les maxima oscilleront de 8 à 13 degrés avec un vent faible à modéré de sud-ouest, s'orientant ensuite au sud-est.