Alors que mercredi le ciel sera partiellement nuageux, du soleil est attendu jeudi et vendredi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.



Mercredi, le ciel sera partiellement nuageux avec de larges éclaircies sur l'ouest du pays en matinée. Quelques précipitations sont attendues en début de journée sur l'est, puis le temps deviendra généralement sec. Les maxima atteindront de 3 à 5 degrés en Ardenne et de 5 à 7 degrés dans les autres régions. Il soufflera un vent faible à modéré, généralement d'est.



Durant la nuit, le temps sera généralement sec avec un ciel partiellement nuageux et des éclaircies progressivement plus larges. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard givrants pourront se former par endroits. Les minima oscilleront de ­-2 à +2 degrés.