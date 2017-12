Il fera particulièrement doux ce week-end avec des maxima pouvant aller jusqu'à 13 degrés.

Le vent et la grisaille seront encore de la partie, annonce l'IRM samedi matin. Samedi après une période pluvieuse, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest.

Sur la partie sud, le ciel sera très nuageux avec un plus grand risque de légères pluies, surtout l'après-midi. Les températures seront très douces pour la saison avec des maxima oscillant entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés en Flandre. Dans les terres, le vent deviendra généralement assez fort de secteur sud virant rapidement au secteur ouest à sud-ouest avec des rafales de 50 à 65 km/h. Au littoral, le vent deviendra fort à très fort avec des pointes de 75 km/h.

Samedi soir et la nuit suivante, on attend assez bien de pluie. En cours de nuit, les précipitations deviendront moins intenses à partir de la France. Il fera très doux avec des minima variant entre 7 et 11 degrés. Le vent modéré de sud-ouest se renforcera pour devenir assez fort à localement fort. Le vent sera encore intense avec des vitesses de 50 km/h et plus tard dans la nuit, de 60 à 70 km/h dans l'intérieur, et à la mer jusque 75 ou 80 km/h.

Dimanche, le temps restera très nuageux avec temporairement de la pluie. Les quantités de pluie pourront parfois être importantes. Les maxima, atteints en matinée, varieront entre 8 et 11 degrés en haute et moyenne Belgique, et autour de 13 degrés en basse Belgique. Le vent sera assez fort à fort de sud-ouest avec des rafales de 70 ou 80 km/h. À la mer, il sera fort voire très fort avec des pointes de 80 ou 90 km/h.

Durant la nuit de dimanche à lundi, une zone d'averses assez intenses passera sur la Belgique. Sur le relief, les averses tomberont sous forme hivernale.