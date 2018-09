Découvrez toutes les prévisions.

La journée de jeudi s'annonce calme, douce et bien ensoleillée avec des maxima oscillant entre 17 et 22 degrés, selon le bulletin matinal de l'Institut royal météorologique (IRM). Ce jeudi, nous aurons droit à un beau temps d'arrière saison, calme, ensoleillé et très doux. Les maxima, en hausse, seront compris entre 17 degrés dans les Hautes Fagnes, 20 degrés en bord de mer et 21 ou 22 degrés dans de nombreuses régions. Le vent sera faible à parfois modéré de sud-sud-ouest, s'orientant en cours de journée à l'ouest-sud-ouest.

La nuit prochaine, un front froid très affaibli abordera nos régions sous forme de bancs nuageux éventuellement accompagnés de quelques gouttes de pluie en fin de nuit. Les minima seront compris entre 4 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 13 degrés dans la région côtière. Le vent, d'abord faible de secteur ouest, s'orientera au nord-nord-est en fin de nuit en devenant parfois modéré.

Demain vendredi, une perturbation très affaiblie traversera lentement le pays à partir du nord. Les températures seront en léger recul.

Le week-end s'annonce plus frais mais calme avec un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircies.