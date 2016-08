Météo: Jusqu'à 32 degrés ce vendredi

Belgique

Il fera encore chaud ce vendredi, avec des températures qui atteindront 30 degrés dans le centre du pays et 32 degrés dans le sud, selon les prévisions de l'IRM. Le temps sera un peu plus frais à la Côte, où le thermomètre affichera 24 degrés. Le vent sera faible à modéré. Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel se couvrira de quelques nuages bas et il soufflera un vent faible de secteur nord à nord-est. Les minima seront compris entre 17 et 20 degrés.

Samedi, la journée débutera à nouveau sous le soleil, malgré par-ci, par-là quelques champs de nuages et bancs de brouillard. Au fil des heures, les cumulus se développeront pour donner lieu en fin de journée à des averses, voire localement des orages violents. Les maxima resteront élevés avec 27 degrés au littoral et en Haute Belgique, et entre 30 et 32 degrés ailleurs. Le vent sera modéré et soufflera de direction du nord-est à est.

Dimanche, le soleil sera encore de la partie, mais le temps devrait se dégrader en cours de journée. Des averses et des orages ne seront pas à exclure, surtout sur l'est. Les températures oscilleront entre 24 degrés à la Côte et 31 degrés en Campine et en Gaume. Le vent sera modéré et soufflera de direction sud-ouest.