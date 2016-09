Météo : L'été continue à jouer les prolongations ce mercredi

Belgique

La journée de mercredi demeurera tropicale, avec beaucoup de soleil et des températures estivales.

Les maxima atteindront 27 à 33 degrés, avec une petite brise en provenance de l'est et un risque d'orage limité, selon les prévisions de l'IRM. Mercredi sera une nouvelle journée ensoleillée et très chaude avec des températures maximales de 27 ou 28 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et de 30 à 33 degrés dans la plupart des autres régions. Le risque d'une averse orageuse n'est pas totalement à exclure. Le vent sera d'abord modéré de sud-est, devenant par la suite généralement faible d'est.

La nuit de mercredi à jeudi se passera sous un ciel généralement étoilé. Les températures nocturnes seront comprises entre 13 et 19 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré d'est.

Jeudi en première partie de journée, le temps restera sec sous un ciel qui se voilera progressivement de nuages élevés depuis la France. L'après-midi et le soir, quelques averses pourront se déclencher localement, éventuellement accompagnées d'un orage, principalement sur l'est du pays. Les maxima seront compris entre 21 ou 22 degrés dans le sud et 28 ou 29 degrés dans l'extrême nord du pays. Le vent sera faible ou modéré d'est tournant vers le sud-sud-ouest.