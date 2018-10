Le ciel sera très nuageux jeudi matin, avec quelques averses ou un peu de pluie à partir du sud-ouest, selon les prévisions de l'IRM.

Ces faibles précipitations quitteront le pays en début d'après-midi via le nord-est. Des éclaircies qui deviendront souvent larges dans l'après-midi arriveront assez rapidement depuis la frontière française. Les maxima oscilleront entre 19 degrés en Ardenne et 23 ou 24 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de sud à sud-sud-est.

Jeudi soir, il y aura d'abord de larges éclaircies, suivies de davantage de nuages à partir de l'ouest avec un risque d'averses en augmentation. Durant la nuit, la ligne d'averses transitera vers l'est du pays. En fin de nuit, le temps deviendra à nouveau généralement sec avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Minima entre 11 et 15 degrés et vent modéré de sud.

La fin de semaine et le week-end s'annoncent encore très agréables, avec des maxima de 19 à 24 degrés vendredi, de 22 à 25 ou 26 degrés samedi et de 17 à 20 degrés dimanche, malgré le passage d'une zone de précipitation.