Le temps sera ensoleillé sur la plupart des régions mardi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Des nuages cumuliformes se développeront en cours de journée mais le risque d'averse locale restera limité. Les températures continueront de grimper, avec 26°C au littoral, autour de 30°C dans le centre et jusque 31 ou 32°C en Campine. Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux mardi soir et pendant la nuit. Le risque d'une averse isolée restera faible. La nuit sera plutôt chaude avec des maxima de 16°C en Hautes Fagnes à 21°C dans les grandes villes.

Le soleil sera toujours présent mercredi mais des nuages cumuliformes se formeront pendant la journée et pourraient localement dégénérer en averse ou orage. L'intérieur du pays suffoquera avec un mercure oscillant entre 27 et 32°C. A la Côte, il fera autour de 25°C. Les températures resteront élevées pendant la nuit.

La vague de chaleur se poursuivra jusque vendredi, avec des risques d'averses localisées.