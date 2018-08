L'alerte orange en vigueur depuis jeudi midi en Belgique a été levée peu avant 16h00 sur tout le territoire belge, à l'exception de la province de Flandre occidentale, annonce l'Institut royal météorologique.



Le reste du pays passe sous code jaune, qui correspond à un risque d'orage local. Sur l'extrême ouest, le temps restera encore pluvieux (localement, des cumuls de plus de 20 litres/m² ont déjà été observés). Ailleurs, quelques ondées, éventuellement orageuses, seront encore possibles, mais plus aucun gros problème n'est prévu. Jeudi soir, le vent de nord-ouest deviendra soutenu à la Côte et pourrait atteindre 7 Beaufort avec la possibilité de rafales jusque 90 km/h. En fin de soirée, le vent diminuera graduellement en intensité et le temps deviendra généralement sec.

L'alerte jaune sera en vigueur jusque 18h00 sur la majorité du pays. "Des pluies intenses, des averses de grêle, des impacts de foudre et/ou de fortes rafales de vent peuvent provoquer des problèmes localement", précise l'IRM.