Vendredi matin, quelques pluies verglaçantes pourraient tomber sur l'ouest du pays avant le retour d'un temps sec et de quelques rayons de soleil.

Les températures atteindront 2 à 5 degrés en Ardenne et 7 à 9 degrés en Flandre, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera généralement modéré et soufflera de secteur sud à sud-est. Durant la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera partiellement nuageux avec des bancs de nuages élevés et moyens. Le refroidissement nocturne sera nettement moins prononcé que les nuits précédentes avec des minima qui ne descendront pas en dessous de 2 à 5 degrés sur l'ouest et le centre du pays. En Ardenne, le thermomètre affichera entre -5 et 1 degré. Le vent restera généralement modéré de sud à sud-est.

Ce week-end sera marqué par la douceur, mais également des passages pluvieux. Samedi, les maxima seront compris entre 3 degrés en Ardenne et 10 degrés en plaine. Le mercure baissera quelque peu dimanche, avec des valeurs oscillant entre 2 et 8 degrés.