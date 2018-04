Le ciel sera d'abord partiellement nuageux ce mardi avec quelques averses isolées. Au fil des heures, des averses plus intenses et parfois orageuses envahiront le pays à partir de la France.

Il fera assez doux avec des maxima de 11 à 12 degrés dans les Hautes-Fagnes et de 16 ou 17 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré à assez fort. Il soufflera de secteur sud à sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h, selon les prévisions de l'IRM. Pendant la nuit, des averses parfois orageuses se produiront encore par endroits, sous des minima compris entre 7 et 10 degrés et un vent généralement modéré de sud à sud-ouest, s'orientant ensuite entre le sud et le sud-est.

Mercredi, le temps sera doux mais encore très instable, avec du vent et des averses soutenues et orageuses.

Jeudi, il fera progressivement plus sec, mais plus frais.

Le soleil devrait revenir à partir de vendredi, avec des températures qui repartiront à la hausse.