Ce jeudi après-midi, les éclaircies alterneront d'abord avec quelques averses, ces dernières plus rares en Ardenne et dans l'extrême sud, selon l'IRM.

Le temps deviendra sec dans le nord-ouest du pays et dans le centre en fin d'après-midi. Maxima entre 7 degrés en Ardenne et 11 degrés dans le nord du pays. Vent faible à généralement modéré de nord-ouest. Ce soir et cette nuit, une zone de faibles pluies gagnera notre pays depuis le nord-ouest. Le temps pourrait d'ailleurs rester sec jusqu'à l'aube dans le sud et le sud-est. Minima entre -1 degré en Ardenne et +7 degrés à la mer, atteints en première partie de nuit. Vent d'ouest-sud-ouest faible et à la mer modéré.

Vendredi, la nébulosité sera d'abord encore abondante du centre à l'est du pays avec le risque de faibles pluies, surtout en Ardenne. Au fil des heures, le ciel deviendra partiellement nuageux avec le risque d'une averse. Au littoral et sur le nord-ouest, le temps restera pratiquement sec avec de plus larges éclaircies l'après-midi. Maxima entre 8 degrés en Ardenne et 12 degrés dans le centre. Vent généralement modéré de nord-ouest.

Samedi, le temps sera sec, à quelques gouttes près dans le nord du pays. Le ciel sera partiellement ou encore très nuageux, avant le retour de larges embellies en fin de journée. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés sur l'ouest. Le vent sera généralement faible de direction variable.

Dimanche, il fera sensiblement plus doux et nous profiterons d'abord d'un temps sec mais avec de nombreux nuages de haute et de moyenne altitude. Ces derniers annoncent l'arrivée d'une zone de faibles précipitations plus tard dans la journée par le sud-ouest. Les maxima atteindront localement les 17 degrés, températures enfin de saison.

Les pluies s'intensifieront durant la nuit de dimanche à lundi. Lundi, la zone de pluie nous quittera par l'Allemagne et les Pays-Bas mais quelques averses suivront. Mardi, une zone de précipitations ondulera depuis la France vers le nord, pouvant s'étendre sur une partie de la Belgique. Maxima proches de 14 ou 15 degrés dans le centre.