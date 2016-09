Météo: le soleil baignera encore la Belgique la semaine prochaine

Belgique

Il fera chaud et ensoleillé ce jeudi après-midi, avec parfois quelques rares cumulus de beaux temps qui disparaîtront en soirée. Les maxima seront compris entre 24 et 28 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

Cette nuit, le ciel sera peu nuageux et les températures oscilleront entre 8 et 14 degrés. Le temps restera sec et ensoleillé vendredi. Des cumulus de beau temps se développeront sur l'ouest et le centre du pays avant de quitter la Belgique en soirée. Les maxima atteindront 20 à 25 degrés et le vent sera généralement faible à parfois modéré.

Le soleil sera toujours présent samedi. La nébulosité augmentera progressivement à partir de la côte en cours d'après-midi, puis une zone de pluie atteindra lentement le pays durant la nuit. Les températures atteindront 21 à 23 degrés en Ardenne et en bord de mer, et 24 à 26 degrés dans les autres régions. Il fera également un peu plus frais dans la nuit de samedi à dimanche.

Dimanche, le temps sera calme, brumeux et assez nuageux avec encore quelques petites pluies résiduelles mais le soleil dominera à nouveau le ciel en début de semaine prochaine. Les températures grimperont vers des valeurs proches de 30 degrés.