Météo: Le soleil encore présent ces prochains jours

Belgique

Le temps sera doux et agréable vendredi avec un soleil voilé par des bancs de nuages élevés.

Les températures évolueront peu et atteindront 20 à 22 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et 22 à 24 degrés ailleurs dans le pays, indique jeudi l'IRM. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest. Durant la nuit de vendredi à samedi, le ciel se chargera à partir de l'ouest du pays avec possibilité de quelques gouttes dans la région côtière en fin de nuit. L'Ardenne conservera encore provisoirement un ciel peu nuageux.

Les températures redescendront entre 11 et 16 degrés en allant de l'Ardenne vers le littoral. Le vent de sud-ouest sera généralement faible dans l'intérieur des terres et modéré au littoral.

Samedi matin, le ciel sera d'abord très nuageux par endroits, avec quelques ondées dans la région côtière. Durant la journée, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Le temps deviendra généralement sec. Les maxima seront compris entre 20 et 22 degrés en Ardenne ainsi qu'au littoral, et entre 22 et 24 degrés ailleurs. Le vent sera souvent modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Durant la nuit de samedi à dimanche, une zone de pluie très active traversera notre pays à partir de l'ouest. Dimanche en début de journée, l'IRM prévoit encore de la pluie en beaucoup d'endroits. Ensuite, le temps deviendra variable à partir du nord avec alternance de quelques éclaircies et de périodes nuageuses parfois accompagnées d'averses. Il fera également assez venteux avec des rafales généralement autour de 50 ou 60 km/h. Les maxima, en recul par rapport aux jours précédents, seront compris entre 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et localement 22 degrés dans le centre du pays.