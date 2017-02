Des éclaircies seront présentes dimanche après-midi dans le sud-est du pays mais le ciel se couvrira ensuite rapidement, comme dans les autres régions, selon les prévisions de l'IRM.

De faibles pluies ou une petite averse sont possibles, surtout dans le nord. Les maxima atteindront 6 à 8 degrés en Ardenne et 9 à 11 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest. En soirée et durant la première partie de la nuit, quelques faibles pluies persisteront dans l'est du pays alors que de timides éclaircies apparaîtront dans l'ouest. La nébulosité redeviendra ensuite abondante partout avec de faibles pluies ou bruines ainsi que de la brume. Les minima seront compris entre 3 et 7 degrés.

Lundi, la nébulosité sera encore très abondante et le temps souvent brumeux avec des périodes de pluie ou de bruines. Les nuages bas pourront par ailleurs limiter la visibilité en Ardenne. Les maxima atteindront 6 à 9 degrés en Ardenne et 9 à 12 degrés dans les autres régions. Il fera également doux et nuageux durant la nuit, avec des périodes de pluie. Les minima oscilleront entre 6 et 9 degrés.

Mardi, le ciel restera très nuageux et le temps sera pluvieux. Les maxima seront compris entre 6 et 11 degrés.