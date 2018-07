Il fera très chaud mardi après-midi, prévient l'Institut royal météorologique (IRM), avec des températures grimpant jusqu'à 26° à la mer et 33° en Campine.

Le soleil restera présent mais des nuages cumuliformes pourront localement conduire à une averse à l'intérieur du pays. Le temps restera toutefois sec dans la plupart des régions. La nuit de mardi à mercredi sera chaude, avec des minima compris entre 15° en Hautes Fagnes et 20 ou 21° dans les grandes villes. Une averse localisée sera encore possible mais le risque restera faible.

Mercredi, la Belgique continuera de chauffer avec un mercure oscillant entre 27° à la mer et 32 ou 33° dans le centre du pays. Des nuages cumuliformes se développeront en cours de journée et pourront éclater en orage dans l'après-midi ou en soirée, surtout dans le sud et l'est. Durant la nuit, le ciel se dégagera et le temps deviendra sec partout. Il fera toutefois lourd, avec des minima proches de 20°.

Un temps semblable est prévu jeudi: une matinée ensoleillée et une averse ou un orage de chaleur localement dans l'après-midi ou en soirée. Le thermomètre va encore grimper avec 30° en Hautes Fagnes, 33 ou 34° dans le centre et 35°, voire plus, en Campine. La nuit restera chaude, avec des minima voisins de 21° dans le centre.

Cette vague de chaleur se poursuivra vendredi avant une baisse des températures attendue samedi.