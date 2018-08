La nébulosité sera abondante, mardi après-midi, et des averses sont à prévoir, principalement dans le nord et l'est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 18 à 20 degrés en Ardenne, 22 degrés au littoral et 23 ou 24 degrés dans le centre.

Le vent, de secteur ouest, sera modéré à parfois assez fort à la mer. Les averses quitteront le pays par l'est en soirée, laissant place à un temps plus sec malgré un ciel partiellement nuageux. Les minima seront compris entre 12 et 18 degrés. Mercredi, les nuages seront présents en nombre. La grisaille persistera un temps, percée ensuite par des éclaircies à l'ouest. Les températures oscilleront autour de 20 ou 21 degrés sur les hauteurs, 23 degrés à la Côte et 25 ou 26 degrés ailleurs. La journée de jeudi débutera sous le soleil, que voileront en cours de journée des nuages d'altitude. Les premières averses sont attendues à la mi-journée à l'ouest. Ailleurs, le temps devrait rester sec.