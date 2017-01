Les espaces verts régionaux de Bruxelles seront fermés dès 17h00 jeudi, jusque vendredi en matinée, en raison des fortes rafales de vent qui souffleront sur le pays dès ce soir, a annoncé jeudi l'administration de l'environnement et de l'énergie de la Région de Bruxelles-Capitale.

Durant la soirée et la nuit, des rafales de vent de plus de 80 km/h sont annoncées. Bruxelles Environnement recommande donc d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux (parcs, bois et forêts) et en particulier à proximité des arbres.

Les parcs gérés par Bruxelles Environnement seront fermés au public à partir de 17h00. "Dans les parcs ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées et les gardiens de parc informeront le public", indique Bruxelles Environnement.

Les espaces verts de Bruxelles Environnement seront à nouveau ouverts vendredi dans la matinée, "après inspection, nettoyage et sécurisation".

Depuis mercredi soir, certaines régions du pays sont en proie à d'importantes rafales de vent. Mercredi, la Côte, les communes de Flandre orientale et d'Anvers ont ainsi été classées en état d'alerte jaune par l'Institut royal météorologique (IRM), selon qui la combinaison de vents et de marées peut entraîner des niveaux d'eau très élevés. L'Agence des Services Maritimes et Côtiers a, elle, mis en garde contre des vagues pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur.

Les parcs et cimetières de la Ville de Bruxelles seront fermés dès 14h

Les parcs et cimetières de la Ville de Bruxelles seront fermés jeudi à partir de 14h00 et jusqu'à nouvel ordre à la suite des importantes rafales de vent annoncées par l'IRM, a indiqué jeudi en fin de matinée l'échevin des Espaces verts de la Ville, Ahmed El Ktibi.

Les prévisions météorologiques du jour

Il fera de plus en plus nuageux jeudi, avec une zone de précipitations qui traversera tout le pays à partir de la frontière française.

En Ardenne, elles prendront la forme de neige fondante ou de neige sur les crêtes, selon les prévisions de l'IRM. Au littoral, un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les températures seront comprises entre 1 degré dans les Hautes Fagnes et 7 ou 8 degrés à la Côte, sous un vent modéré à localement assez fort. Il soufflera de secteur ouest-sud-ouest, puis vers le sud-sud-ouest avec des pointes de 50 à 60 km/h. Jeudi soir et pendant la nuit, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal sur la plupart des régions, avec des chutes de neige en Haute Belgique et de neige fondante ailleurs. Dans la moitié sud-est du pays, la neige tiendra au sol. Les minima oscilleront entre -3 degrés dans les Hautes Fagnes et 2 degrés à la mer. Le vent s'intensifiera à partir de l'ouest et pourra être fort à très fort à la mer. Des rafales de 70 à 90 km/h, voire plus localement, sont attendues.

Vendredi, le ciel sera couvert avec de nouvelles chutes de neige ou de neige fondante en matinée. Plus tard, il fera généralement sec avec quelques éclaircies. Le thermomètre affichera -1 degré dans les Hautes-Fagnes, 2 ou 3 degrés dans le centre et 5 degrés à la mer. Le vent sera encore assez fort, voire très fort à la mer, et soufflera de secteur ouest s'orientant au nord-ouest.

Les jours suivants, le temps restera variable avec parfois des éclaircies mais aussi des averses de neige fondante ou de neige. Les maxima resteront inchangés.

"La pire tempête depuis 50 ans" à la Côte

"Crise à la Côte: la plus grande tempête depuis 50 ans arrive". Le Nieuwsblad se veut alarmiste lorsqu'il s'agit d'évoquer les prévisions de l'AMDK, l'Agence des services maritimes et Côtiers, qui travaille en collaboration avec les autorités flamandes. Selon ces données, le niveau de l'eau sera particulièrement élévé dans la nuit du 11 au 12 janvier. Idem ce jeudi dans la journée. On attend également des vents allant jusqu'à 9 sur l'échelle de Beaufort, qui en compte 12.

"On peut parler d'une situation grave", indique Steve Timmermans, conseiller à l'AMDK au quotidien néerlandophone. "Cette tempête pourrait être la pire en cinquante ans. Par conséquent, nous devons prendre des mesures supplémentaires. Des structures censées protéger les quais, des structures renforcées avec des sacs de sable. Les digues seront fermées au public et tout sera mis en place pour éviter les inondations", ajoute M. Timmermans. On craint également une forte montée des eaux, surtout dans la journée de vendredi.

La protection civile prépare 30.000 sacs de sable pour contrer la montée des eaux

La protection civile est chargée de préparer 30.000 sacs de sable pour contrer la montée des eaux à la Côte. C'est en tout cas ce que lui a demandé le gouverneur de la province de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, plusieurs régions du pays étant menacées par d'importantes inondations. Plus tôt dans la journée, la protection civile avait fait savoir que 12.000 sacs de sable devaient être installés jeudi, notamment à Nieuport et Ostende. Ce sera finalement pas moins de 30.000 sacs de sable qui devront être placés.

Pour la seule commune de Nieuport, qui abrite le centre d'exposition Westfront, quelque 22.000 sacs de sables sont nécessaires.

"Les agents sont mobilisés pour venir en aide à toutes les personnes touchées. Leur mission première est de colmater les digues et d'intervenir en cas de débordement de cours d'eau ou de risque de débordement", détaille la Protection civile dans un communiqué.

"Si la situation s'aggrave, ils peuvent être appelés pour des opérations de pompage lourd, du renfort en électricité ou l'évacuation de la population", ajoute le service de secours.

Les autorités flamandes redoutent qu'un scénario similaire à celui survenu lors de la tempête de Saint-Nicolas en 2013 se reproduise. Cette tempête avait provoqué l'évacuation de la commune côtière de Bredene et les communes d'Ostende, de Nieuport ainsi que de Bruges avaient dû déclencher leur plan catastrophe. Depuis lors, des aménagements ont toutefois été effectués afin de réduire les risques de dégâts.