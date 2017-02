Mardi, la nébulosité sera à nouveau abondante et les longues périodes de pluie se feront sentir.

Les maxima seront compris entre 7° et 8° en Ardenne et de 9° à 11° ailleurs. En soirée et dans la nuit, le ciel restera très nuageux avec çà et là encore un peu de pluie ou de bruine. Le vent de sud-ouest sera d'abord modéré puis, en fin de nuit, assez fort, et fort à la Côte.

Mercredi et jeudi, il fera très nuageux avec d'abord de faibles pluies, suivies des précipitations plus intenses. Les maxima tourneront autour de 11° alors que le vent augmentera en puissance. Mercredi, on observera des rafales jusqu'à 70 km/h et jeudi jusqu'à 90 km/h. Vendredi, le temps deviendra plus frais avec des éclaircies mais également des fortes averses.