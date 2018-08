D'une région à l'autre, pourtant des fois proches géographiquement, les orages ne frappent pas de la même façon. Explications.



La cause de ce phénomène est de nature géographique. Si certains villes ou villages sont plus souvent touchés, c'est qu'ils sont plus exposés.





Plus une région est située en hauteur, plus elle est susceptible d'être touchée par des orages. En Belgique, la moitié est du pays est plus touchée que l'ouest. Arrivent en tête les Hautes-Fagnes et la province de Luxembourg. La Flandre occidentale est la plus épargnée.





En altitude, les nuages se concentrent davantage, créant des cumulonimbus qui eux provoquent les orages.