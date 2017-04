Découvrez les prévisions.

Une faible zone de pluie avancera du centre vers l'est du pays vendredi matin, tandis que des éclaircies devraient percer à l'ouest, sans exclure une possible averse, selon les prévisions de l'IRM. Les dernières averses présentes à l'est s'estomperont en soirée, pour laisser place à une temps plus sec la nuit prochaine. Les maxima oscilleront vendredi entre 8° en Hautes Fagnes, 12° dans le centre et aux alentours de 10° à la Côte, sous un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest, puis modéré de nord-ouest. La nuit prochaine, le ciel sera peu nuageux. Les minima atteindront -2° dans les vallées ardennaises, 5° à la mer, et 2 ou 3° dans le centre. Le vent faiblira également. A l'est, des gelées au sol resteront possibles.

La matinée de samedi restera fraîche mais lumineuse, et le retour de larges embellies est prévu en soirée. Le thermomètre affichera entre 9° en Hautes Fagnes et 14° à l'ouest.

Dimanche, les températures seront enfin de saison puisque les maxima atteindront 17° localement. De nombreux nuages de haute et moyenne altitude parsèmeront le ciel, annonçant l'arrivée d'une zone de faibles pluies par le sud-est en cours de journée.

Les zones de pluies s'intensifieront dans la nuit de dimanche à lundi.