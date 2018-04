Le vent sera faible à modéré de secteur sud. Ce soir et cette nuit, le ciel se dégagera totalement. Les minima se situeront entre 5 et 8 degrés. Mercredi, le soleil sera présent sur tout le territoire, avec des maxima de 20 degrés en Hautes-Fagnes à localement 25 degrés dans le centre.





Le vent sera faible à modéré de secteur est à sud-est. Conditions similaires jeudi avec un temps ensoleillé et chaud et des maxima autour de 22 ou 23 degrés en Ardenne, et généralement autour de 25 degrés (voire localement plus) ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur est à sud-est.