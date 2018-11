Le ciel sera très nuageux ce samedi, avec des périodes de pluie avant une après-midi un peu plus sèche, selon les prévisions de l'IRM.

Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés le long de la frontière française. Dans le centre du pays, le mercure grimpera jusqu'à 6 ou 7 degrés. Le vent sera faible et variable dans la moitié nord du pays et plutôt modéré de secteur sud ailleurs.

Durant la nuit, la nébulosité sera toujours abondante, avec localement un risque de pluie. Les minima iront de 2 à 6 degrés. Au petit matin, on prévoit des nuages bas, des bancs de brouillard et de la brume.

La journée de dimanche sera grise mais sèche dans la plupart des régions, avec des maxima entre 5 et 8 degrés.