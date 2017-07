Ce samedi matin, des éclaircies et des passages nuageux alterneront en de nombreuses régions, prévoit l'IRM. Il fera par contre déjà nuageux sur l'ouest avec assez rapidement la possibilité de faibles pluies.

Cette zone de pluie atteindra la Haute-Belgique en fin d'après-midi. A partir de midi, les précipitations deviendront parfois plus intenses et un coup de tonnerre sera possible. Les maxima seront compris entre 21° au littoral et 26° ou 27° en Campine, sous un vent de sud à sud-ouest modéré. A la mer, il s'orientera plus tard à l'ouest.

Samedi soir et en début de nuit, le temps deviendra variable avec localement de fortes pluies avec un risque d'orage. Plus tard, le temps deviendra sec, à une dernière averse isolée près, et le ciel se dégagera. Les minima se situeront entre 12° et 15°.

Dimanche, quelques averses sont à prévoir mais aussi des éclaircies. Les maxima ne dépasseront pas les 20° ou 21°.

Lundi, il y aura de la pluie avec un risque d'orage. A la mi-journée, le mercure sera proche des 20°.

Mardi et mercredi, la nébulosité sera variable avec quelques averses et des maxima proches de 21°.