Ce jeudi matin, il fera gris au sud du sillon Sambre et Meuse avec là des brumes et du brouillard. Ailleurs, l'IRM prévoit un temps sec et nuageux.

Graduellement, le ciel deviendra variable avec parfois de belles éclaircies et des passages nuageux. En fin de journée, le ciel s'ennuagera et la pluie fera son retour sur l'ouest. Maxima très doux, entre 7 et 13 degrés. Vent modéré et à la mer parfois assez fort de sud à sud-sud-est. Jeudi soir, une zone de pluie atteindra l'ouest du pays et puis traversera le pays du sud-ouest vers le nord-est. Les pluies seront un peu plus marquées sur l'ouest. En seconde partie de nuit, le temps deviendra pratiquement sec mais la nébulosité restera abondante. Minima de 4 à 8 degrés sous un vent modéré de sud à sud-sud-ouest.

Vendredi matin, quelques gouttes seront encore possibles dans la moitié est. Ensuite, il fera sec avec quelques timides éclaircies. En soirée, de faibles pluies gagneront probablement nos régions par la frontière française. Encore doux avec des maxima de 6 à 12 degrés. Vent modéré de sud. En soirée, les rafales pourront atteindre les 70 km/h, voire davantage sur l'ouest.

Pendant le weekend, le temps deviendra variable avec régulièrement de la pluie et des températures un peu plus fraîches.