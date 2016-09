Météo: Retour d'un temps estival à partir de mercredi

Belgique

Le soleil sera à nouveau de la partie à partir de mercredi, avec des maxima supérieurs à 25 degrés en seconde partie de semaine, souligne dimanche l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Dimanche après-midi, le temps sera venteux et des pluies ou averses se produiront encore dans l'est du pays, pouvant localement être accompagnées d'un coup de tonnerre. Il fera ensuite généralement sec sous un ciel partiellement ou très nuageux. Fin de journée, de faibles averses isolées seront possibles notamment dans le nord du pays. Il soufflera un vent modéré à généralement assez fort, parfois fort à la mer, d'ouest à sud-ouest tournant vers l'ouest. Les maxima se situeront entre 17 et 20 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 20 et 22 degrés ailleurs.

En soirée et durant la nuit, un risque de quelques faibles averses persistera dans le nord et l'est du pays. Les éclaircies deviendront un peu plus fréquentes ailleurs. Les minima oscilleront entre 11 et 17 degrés.

Lundi, il fera généralement très nuageux avec parfois de faibles pluies dans l'ouest et en Ardenne. Les maxima atteindront entre 16 à 22 degrés.

Mardi sera caractérisé par le retour d'un temps plus calme, avec en seconde partie des maxima supérieurs à 25 degrés.