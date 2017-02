La journée de vendredi sera froide et plutôt grise, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Quelques faibles chutes de neige sont attendues, surtout dans la moitié est du pays. Les maxima seront compris entre 2 degrés en plaine et -1 degré en Hautes-Fagnes, sous un vent faible à localement modéré d'est à nord-est. Vendredi soir et durant la nuit, une certaine nébulosité persistera alors que les minima varieront entre -2 et -6 degrés. De faibles chutes de neige sont à prévoir, ce qui rendra les chaussées glissantes. Il soufflera un vent faible de secteur nord à nord-est ou de direction variable.

Durant le week-end, un temps progressivement moins froid sera enregistré. Il fera en effet plus doux samedi puisque les températures atteindront des valeurs entre +2 et +6 degrés en cours de journée. Un risque de quelques chutes de neige, puis plutôt de l'une ou l'autre averse de pluie, n'est pas exclu.

Dimanche, le ciel sera d'abord chargé et une dernière averse pourra encore se manifester. Ensuite, le temps deviendra sec avec graduellement de larges éclaircies. Les maxima oscilleront entre 5 et 10 degrés.