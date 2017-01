La journée de mercredi sera marquée par le retour du soleil sur la plupart des régions, avec des maxima oscillant entre +1° et +3° en plaine et entre 0° et -3° en Ardenne. Le ciel sera toutefois nuageux à l'aube.

Le vent de sud-est restera modéré en région côtière ainsi qu'en Ardenne et deviendra faible à modéré ailleurs. La nuit de jeudi à vendredi sera d'abord dégagée puis la nébulosité augmentera mais le temps restera sec. Les minima seront compris entre -2° et -7°.

Vendredi, la matinée sera marquée par de larges éclaircies, suivies de nuages élevés. Le temps sera généralement sec et deviendra plus doux avec des maxima de 2° à 9° sous un vent modéré de sud-sud-est.

Le week-end sera plus nuageux avec parfois de faibles précipitations et des maxima tournant autour de +7° ou +8° dans le centre.

De lundi à mercredi, les périodes de pluie ou d'averses seront plus marquées, avec des maxima dans le centre autour de 8° lundi et jusqu'à 9° ou 10° mardi et mercredi.

Sur la période, le vent sera soutenu et les gelées nocturnes disparaîtront de la plupart des régions.