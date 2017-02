Le temps sera gris et brumeux avec localement encore du brouillard mercredi après-midi. Quelques faibles précipitations pouvant prendre un caractère hivernal en Haute Belgique se produiront par endroits.

Les éclaircies feront un retour timide en fin d'après-midi sur l'extrême est et le nord-est du pays. Les maxima seront compris entre 1 et 5 degrés sous un vent faible à modéré de nord, selon les prévisions de l'IRM. Mercredi soir et la nuit suivante, les éclaircies progresseront lentement mais le ciel restera très nuageux sur l'ouest et le centre du pays avec même quelques précipitations hivernales. Brumes et brouillard se reformeront et seront givrants en Haute Belgique. Les minima oscilleront entre -5 degrés en Hautes Fagnes, 0 degré dans le centre et +2 degrés le long de la frontière française sous un vent faible à modéré de nord-est.

Jeudi matin, la grisaille sera toujours de mise sur l'ouest et le centre avec un risque de faibles précipitations hivernales alors que sur l'est, les éclaircies seront plus larges. Dans le courant de la journée, le temps sera sec partout sous un ciel partiellement nuageux. Les maxima varieront entre 0 degré en Haute Ardenne et 4 degrés sur le sud-ouest. Le vent sera faible à modéré de secteur est.

La nuit de jeudi à vendredi, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux. Il fera froid avec des minima de -3 à -8 degrés.

Vendredi, le temps restera sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les températures oscilleront entre -1 degré dans les vallées ardennaises, +1 degré dans le centre et +3 degrés dans l'extrême sud du pays. Le vent, toujours orienté à l'est ou au nord-est, sera faible à modéré.

Samedi et dimanche, la nébulosité sera plus importante et quelques précipitations seront possibles. Le gel nocturne sera encore présent sur la plupart des régions. Les températures diurnes progresseront légèrement pour atteindre 3 ou 4 degrés.

La semaine prochaine, le soleil reprendra le dessus, les températures augmenteront sensiblement pour à nouveau dépasser les 10 degrés.