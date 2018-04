Découvrez les prévisions météo.

Le temps va rester sec, ensoleillé et chaud ce vendredi après-midi avec seulement, de temps à autres, quelques nuages, le mercure affichant fièrement 22°C en Ardenne et de 27 à localement 28°C en Campine, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de mi-journée. A la Côte, le thermomètre ne dépassera pas 20°C. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest à sud-ouest et virera progressivement au secteur nord-ouest.

Durant la nuit, de la brume et des bancs de brouillard se formeront sur l'ouest ainsi que le centre du pays. Les minima se situeront autour de 8 ou 9°C sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 10 et 12°C dans le centre.

Samedi, après la dissipation de la brume ou du brouillard, nous aurons à nouveau droit à un temps généralement ensoleillé avec, l'après-midi, graduellement davantage de voiles d'altitude. Les maxima seront compris entre 20°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 24°C en Campine ainsi que dans l'extrême sud du pays. Le vent sera souvent faible à parfois modéré de secteur est à nord-est. Au littoral, le temps restera probablement un peu plus frais en raison d'une brise de mer modérée.

Samedi soir, le temps restera calme et doux avec de larges éclaircies. Durant la nuit, des champs nuageux progressivement plus nombreux atteindront la Belgique depuis la France. Il pourrait donner lieu à une averse isolée mais le temps restera sec jusqu'au matin sur la plupart des régions.

Dimanche, des courants chauds et plus instables circuleront sur notre pays. Périodes ensoleillées et passages nuageux se partageront le ciel, et des averses orageuses se développeront par endroits. Les maxima iront de 22 à 24°C dans la région côtière et en Ardenne, et de 24 à 26°C dans les autres régions.

La journée de lundi sera marquée par la possibilité d'averses et par une baisse du mercure avec des maxima proches de 16°C.